Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs und gewerbsmäßiger Geldwäsche: 19-Jähriger in Haft

Stuttgart / - Köln (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (13.02.2024) einen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit Haftbefehl gesuchten 19-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, seit November 2022 an Betrugsstraftaten der Modi Operandi Falscher Polizeibeamter und WhatsApp-Betrug im ganzen Bundesgebiet beteiligt gewesen zu sein und damit einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht zu haben. Der 19-Jährige soll zudem Finanzagenten angeworben haben, die ihr Konto für illegale Finanztransaktionen zur Verfügung stellen. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 19-Jährigen. Die Beamten nahmen ihn unter Beteiligung einer Spezialeinheit aus Nordrhein-Westfalen in einem Hotel in Köln fest. Bei der Durchsuchung des 19-Jährigen fanden die Beamten eine hohe Menge an Bargeld und elektronische Beweismittel. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und bedürfen der weiteren Auswertung. Der 19-jährige irakische Staatsangehörige wurde am Mittwoch (14.02.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte.

