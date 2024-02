Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter Autofahrer gefährdet Fußgänger - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen VW Polo hat am Montagnachmittag (12.02.2024) durch seine Fahrweise mutmaßlich Passanten gefährdet. Der Unbekannte fuhr gegen 17.10 Uhr in der Straße In der Werre und bog nach links in die Buowaldstraße ab. Mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit driftete das Auto in Richtung Gehweg, auf dem zwei Frauen im Alter von 38 und 36 Jahren mit einem Kinderwagen gingen. Anschließend wendete der Autofahrer und fuhr in die Richtung, aus der er gekommen war, davon. Die Verkehrspolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Angaben zum Fahrer machen können oder denen das Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu wenden.

