POL-S: Gegen Ampelmast gefahren

Stuttgart-Süd/-Nord (ots) - Unbekannte sind am Sonntag (11.02.2024) oder am Montag (12.02.2024) in Wohnungen an der Wernhaldenstraße und an der Reinhold-Nägele-Straße eingebrochen. An der Wernhaldenstraße brachen die Täter die Terrassentür zwischen Sonntagabend, 18.10 Uhr und Montagmorgen, 09.00 Uhr auf und durchwühlten die Räume der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck und Uhren ...

