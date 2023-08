Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Passanten mit zerschlagener Glasflasche bedroht

Menden (ots)

Weil ein Mann andere Personen mit einer zerschlagenen Glasflasche bedrohte, wurde die Polizei am Montagabend kurz nach 20 Uhr zur Bushaltestelle Walramstraße gerufen. Die Polizeibeamten trafen dort einen äußerst aggressiven, stark alkoholisierten 17-Jährigen. Sie fixierten ihn mit Handfesseln und nahmen ihn in Gewahrsam. Auf dem Weg zur Wache fing der stark alkoholisierte junge Mann an, im Streifenwagen herum zu spucken und schrie weiter herum. Eine Verständigung war nicht möglich. Ein Arzt attestierte die Gewahrsamsfähigkeit. Die Maßnahmen wurden mit dem Jugendamt abgestimmt. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Bedrohung. (cris)

