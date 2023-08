Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb verletzt Mitarbeiter/ Sachbeschädigungen an Pkw

Lüdenscheid (ots)

Beim Gerangel mit einem mutmaßlichen Dieb wurde am Montag ein Ladendetektiv verletzt. Der Mitarbeiter beobachtete den jungen Mann, wie er Ware einsteckte und damit, ohne sie zu bezahlen, den Discounter an der Altenaer Straße verlassen wollte. Der Mitarbeiter sprach ihn an und hielt ihn fest. Während andere Mitarbeiter die Polizei alarmierten, versuchte der Tatverdächtige, sich zu befreien. Dabei verletzte er den Ladendetektiv. Durch dessen Schrei alarmiert, kehrten die anderen Mitarbeiter zurück. Gemeinsam wurde der Tatverdächtige überwältigt und zu Boden gebracht, bis die Polizei eintraf. In seinem Stoffbeutel hatte der junge Mann griffbereit einen Hammer. Der 22-jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Er hatte Bratwürstchen, Steak, Energydrinks und Weingummis mitgehen lassen. Der Ladendetektiv wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest, stellte den Hammer sicher und schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung sowie Ladendiebstahls als Diebstahl mit Waffen.

Am Montag zwischen 9 und 10.30 Uhr wurde im Parkhaus am Rathausplatz ein Scheibenwischer eines geparkten Dacia Dokkers abgebrochen und in eine Radfelge gesteckt. In der Nacht zum Montag wurde an der Ringstraße eine Scheibe eines geparkten Opel Adam eingeschlagen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell