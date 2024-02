Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schaufenster gefahren

Stuttgart-Wangen (ots)

Ein 87 Jahre alter Fahrer eines VW Tiguan hat am Dienstagmittag (13.02.2024) zunächst einen Unfall verursacht und ist anschließend in das Schaufenster einer Tankstelle gefahren. Der 87-Jährige stand gegen 11.45 Uhr mit seinem Fahrzeug an der Straße "Langwiesenweg" an der roten Ampel. Er setzte sein Auto zurück und stieß hierbei gegen den dahinterstehenden Opel Astra eines 41-Jährigen. Anschließend beschleunigte der 87-Jährige sein Fahrzeug und fuhr nach rechts in die Ulmer Straße in Richtung Stuttgart-Wangen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Senior anschließend in das Schaufenster einer an der Ulmer Straße gelegenen Tankstelle. Der 87-Jährige blieb unverletzt, der VW Tiguan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 90.000 Euro.

