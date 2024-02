POL-S: Jugendliche ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mühlhausen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (12.02.2024) in eine Tankstelle an der Arnoldstraße eingebrochen. Gegen 03.30 Uhr drangen die Unbekannten durch gewaltsames Öffnen der Eingangstüre in den Verkaufsraum und stahlen Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden. ...

