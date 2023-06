Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230627 - 0741 Frankfurt-Kalbach: Junge Mädchen sexuell belästigt - Unbekannter spricht Kinder an

Frankfurt (ots)

(di) Am vergangenen Freitag (23. Juni 2023) ereigneten sich in Kalbach zwei Fälle sexueller Übergriffe, bei denen ein Unbekannter junge Mädchen belästigte. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Im ersten Fall sprach der Unbekannte gegen 16:30 Uhr in Kalbach "Am Hasensprung" eine 9-Jährige an und berührte diese an der Brust und am Gesäß, bevor er sich in Richtung der Felder entfernte. Kurze Zeit später sprach offensichtlich dieselbe Person "In der Kätcheslach" erneut zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren an und entblößte dabei seine Genitalien. Die Geschädigten reagierten und rannten weg.

Der männliche Täter ist zwischen 14 und 20 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare und eine Narbe am Hinterkopf. Zur Tatzeit war er mit einer kurzen schwarzen Sporthose, einem hellen T-Shirt und weißen Sneakern bekleidet. Er hatte eine schwarze Bauch-/ Umhängetasche bei sich und fuhr mit einem dunklen Herrenfahrrad.

Das zuständige Fachkommissariat und das örtlich zuständige Polizeirevier gehen derzeit einer Vielzahl an Hinweisen zur Identifizierung des Täters nach. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, entsprechende Beobachtungen telefonisch an das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/ 755 - 11400 oder das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell