Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 22.10.2022, 21:46 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 98-100 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem weißen Lieferwagen der Marke Citroen vermutlich verbotswidrig die Fußgängerzone vom Alexanderplatz kommend in Richtung Herzogplatz. Nachdem er am Herzogplatz, aufgrund der dortigen Treppen, nicht weiterfahren konnte, setzte der Fahrzeugführer zurück um zu Wenden. Hierbei kollidierte der Lieferwagen mit einer Laterne, beschädigte diese und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Schaden an der Laterne wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

