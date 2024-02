Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots)

Am Sonntag (04.02.2024) zwischen 12 und 17 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Hochstraße ein. Sie beschädigten die Tür und durchsuchten die Wohnung augenscheinlich. Bislang ist unklar, ob sie Beute machten. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

