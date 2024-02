POL-LIP: Lemgo/Kreis Lippe. Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug.

Lippe (ots) - (KF) Am Samstagmittag befuhr ein 85jähriger Mann aus Gifhorn mit seinem PKW, VW Tiguan, die Grießemer Straße (B1) in Richtung Hameln. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Mann mit seinem PKW zwischen Ortsausgang Sonneborn und Landesgrenze nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem PKW, ebenfalls VW, ...

mehr