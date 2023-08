Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Frontal-Kollision

B3 Höhe Wasser

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen B3 / Wasser

Am gestrigen Freitag, 18.08.2023, kam es um 23.50 h zu einem Verkehrsunfall auf der B3 in Höhe Wasser. In den Unfall waren insgesamt 3 Fahrzeuge involviert, wobei eines dieser Fahrzeuge nur dahingehend betroffen war, dass es von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen wurde. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass ein Pkw Nissan, besetzt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem entgegenkommenden BMW kollidierte. Der Nissan fuhr in Fahrtrichtung Freiburg. Der Fahrer des BMW wurde mittelschwer verletzt, die Insassen des Nissan wurden schwer verletzt. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden direkt betroffenen Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die B3 war bis gegen 3.10 h komplett gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen, diese wurden durch die Verkehrspolizei Freiburg übernommen.

FLZ/Fi

