Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zusammenstoß zwei Krafträder in Löffingen

Freiburg (ots)

Löffingen

Am gestrigen Freitag, 18.08.2023, ereignete sich gegen 22.30 h ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Rötenbacher Straße und Sägestraße in Löffingen. In den Unfall waren zwei Krafträder involviert, die 16-jährige Fahrerin und der 20-jährige Fahrer wurden jeweils schwer verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es waren insgesamt zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass die Kradfahrerin von der Sägestraße in die Rötenbacher Straße eingefahren ist und hier mit dem mit dem in Richtung Ortsausgang fahrenden Krad zusammengestoßen ist. Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen welche durch den Verkehrsdienst Freiburg übernommen wurden.

