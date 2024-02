Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup - Zwei schwerverletzte Autofahrer nach Frontalzusammenstoß

Lippe (ots)

(KF) Am Samstagmittag befuhr ein 85jähriger Mann aus Gifhorn mit seinem PKW, VW Tiguan, die Grießemer Straße (B1) in Richtung Hameln. Nach bisherigen Ermittlungen kam der Mann mit seinem PKW zwischen Ortsausgang Sonneborn und Landesgrenze nach links von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit dem PKW, ebenfalls VW, eines 47jährigen Bad Pyrmonters zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in ihren Autos eingeklemmt und mussten durch Kräfte der Feuerwehr geborgen werden. Der 47jährige Autofahrer wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld geflogen, der 85jährige Mann wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Detmold verbracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallteam der Polizei Bielefeld und ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße blieb bis etwa 20:00 Uhr voll gesperrt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, 05231 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell