Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Schwarzer BMW auf Parkplatz beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstag (17. August 2023) zwischen 15:50 Uhr und 17:10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen BMW auf einem Parkplatz an der Issumer Straße. Der Eigentümer stellte am hinteren rechten Radkasten einen frischen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits pflichtwidrig entfernt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell