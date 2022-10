Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Einbruchsdiebstahl in Ingelheimer Sommergarten - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Im Zeitraum vom 05.10.2022 14:30 Uhr bis 06.10.2022 14:45 Uhr gelangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in die Imbissbude an der Hafenmole in Ingelheim am Rhein. Laut erster Bestandsaufnahme durch die 42-jährige Besitzerin aus Ingelheim kann durch die Täter nichts entwendet werden. Eine Spurensuche durch die Polizei ist erfolgt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell