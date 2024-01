Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln- Einbruch in Garage Zwischen Sonntag, den 7.Januar 2024, gegen 09.00 Uhr und Montag, den 8.Januar 2024, um 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Garage des Bauhofs am Schierlingsdamm ein und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Telefonnummer 04478-958600 ...

