Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln- Einbruch in Garage

Zwischen Sonntag, den 7.Januar 2024, gegen 09.00 Uhr und Montag, den 8.Januar 2024, um 07.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Garage des Bauhofs am Schierlingsdamm ein und entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Telefonnummer 04478-958600 entgegen.

Löningen - Einbruch ich Jugendtreff

Zwischen Dienstag, den 2.Januar 2024, gegen 11.30 Uhr und Montag, den 8.Januar, um 10.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Gebäude des Jugendtreffs an der Meerdorfer Straße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Telefonnummer 05432-803840 entgegen.

