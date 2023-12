Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Raubüberfall auf Tankstelle in Bad Arolsen: Die Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Der Täter hat die Tankstelle in der Innenstadt von Bad Arolsen heute morgen gegen 05:30 Uhr überfallen. Unter Vorhalt eines Messers forderte er eine Angestellte zur Herausgabe des Bargeldes auf. Der Täter erbeutete bei dem Überfall Bargeld und Zigaretten und flüchtete aus dem Tankstellengebäude in Richtung der Bahnhofstraße. Dar Täter wird wie folg beschrieben: männlich, ca. 175 cm groß, komplett schwarz gekleidet; er trug eine schwarze Mütze und einen schwarzen Schal. Er führte einen bunten Beutel mit sich. Die Angestellte, war zur Tatzeit alleine in der Tankstelle und blieb körperlich unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raubüberfall werden bei der Korbacher Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Korbach unter 05631 971230.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell