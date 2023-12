Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel, Bergpark Bad Wilhelmshöhe: Weibliche Person stürzt ca. 10 Meter in die Tiefe und verstirbt anschließend im Krankenhaus

Kassel (ots)

Am Donnerstag, 28.12.2023, gegen 13:20 Uhr, besuchte eine 28-jährige Frau aus dem Westerwaldkreis im Beisein von Freundinnen den Bergpark im Bereich der Wasserkaskaden unterhalb der Herkulesstatue. Aus noch unbekannter Ursache rutschte die Frau aus und fiel rückwärts ca. 10 Meter in die Tiefe. Durch den Sturz wurde sie so schwer verletzt, dass sie im Klinikum Kassel notoperiert werden musste. Am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr verstarb sie allerdings im Klinikum Kassel aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen. Während der Rettungsmaßnahmen am Nachmittag wurde der Unglücksort durch die Polizei abgesperrt. Die anwesenden Freundinnen der Frau wurden notfallseelsorgerisch betreut. Es liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Dennoch hat die Kriminalpolizei Kassel, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen aufgenommen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

