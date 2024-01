Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Einbruch in Reithalle

Zwischen Freitag, den 22.Dezember 2023, gegen 18.30 Uhr und Sonntag, den 7.Januar 2024, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Reithalle an der Bunner Straße ein und entwendeten den Inhalt einer Kaffeekasse und diverse Süßigkeiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Telefonnummer 04472-932860 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 7.Januar 2024, gegen 13.35 Uhr, befuhr ein 30-jähriger aus Meppen mit seinem PKW die Herzlaker Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am Freitag, den 5.Januar 2024, gegen 18.54 Uhr, wollte ein 59-jähriger aus Cloppenburg fußläufig die Hauptstraße überqueren. Hierbei übersah er den PKW eines 67-jährigen aus Garrel, der die Hauptstraße aus Richtung Bösel kommend befuhr und wurde von diesem erfasst. Der Cloppenburger erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

