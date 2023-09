Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahme nach Betäubungsmittelfund

Gera (ots)

Gera. Im Zuge einer Personenkontrolle in der Gagarinstraße am 11.09.2023 gegen 17:15 Uhr fanden Polizeibeamte mehrere Gramm Betäubungsmittel bei einem 53-Jährigen auf. Im Anschluss realisierten die Polizisten zudem eine Durchsuchung seiner genutzten Wohnung, wobei weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten. Es erfolgte seine vorläufige Festnahme. Daran anschließend führten ihn Polizisten am 12.09.2023 im Amtsgericht Gera bei einem Haftrichter vor, welcher Untersuchungshaft für den Mann anordnete. Er wurde an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (TM)

