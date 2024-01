Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau bei Unfall an Bushaltestelle am Altmarkt schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am heutigen Freitagmorgen, gegen 11:30 Uhr, kam es an der Haltestelle "Altmarkt/Regierungspräsidium" in Kassel zu einem Unfall, bei dem eine 84-jährige Frau schwer verletzt wurde. Lebensgefahr soll nach bisherigen Informationen für sie nicht bestehen. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war die Frau aus Kassel mit ihrem Arm zwischen die Tür des Busses geraten. Zeugen schildeten, dass sie offenbar versucht hatte, trotz der sich schließenden Tür noch in den Bus einzusteigen. Der Bus war anschließend angefahren, woraufhin die 84-Jährige drei bis vier Meter mitgeschliffen worden sein soll und anschließend stürzte. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs ist aktuell noch ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt, weshalb es zu Behinderungen im Schienen- und Straßenverkehr kommt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell