Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann schlägt Passantinnen grundlos ins Gesicht: Verwirrter Tatverdächtiger festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Gleich zweimal nacheinander hat am gestrigen Mittwochmorgen ein zunächst unbekannter Mann in der Kasseler Innenstadt Passantinnen grundlos angegriffen, indem er ihnen ins Gesicht schlug. Da ein Opfer zufälligerweise einen zivilen Wachpolizisten, der zur Spurensicherung nach einem Einbruch in der Wilhelmsstraße eingesetzt war, ansprach und um Hilfe bat, gelang diesem kurze Zeit später die Festnahme des 27-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann aus Kassel machte auf die hinzugerufenen Streifen des Polizeireviers Mitte einen verwirrten Eindruck, weshalb er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wurde. Er muss sich nun wegen zweifacher Körperverletzung verantworten.

Wie die aufnehmenden Polizisten berichten, hatte sich die erste Tat gegen 7:35 Uhr in der Oberen Königsstraße, Ecke Fünffensterstraße, ereignet. Eine 29-jährige Frau aus Kassel war zuvor an der Haltestelle aus einer Straßenbahn ausgestiegen, als der Mann auf sie zulief und ihr völlig unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Nur wenige Augenblicke später kam es unweit an der Straßenecke Wilhelmsstraße zu dem zweiten Angriff auf eine 18-Jährige aus Baunatal durch einen plötzlichen Schlag ins Gesicht. Während der Täter flüchtete, lief die junge Frau hilfesuchend zu einem nahegelegenen Juweliergeschäft und sprach dort zwei Männer an, bei denen es sich zufällig um eine zivile Streife des Erkennungsdienstes der Polizei handelte. Nachdem sie den Angriff geschildert hatte, machte sich der Wachpolizist auf die Suche nach dem Unbekannten, während das Opfer bei seinem Kollegen verblieb. Am Friedrichsplatz entdeckte er den Tatverdächtigen, auf den die Beschreibung der 18-Jährigen zutraf und hielt ihn bis zum Eintreffen weiterer alarmierter Streifen fest. Die beiden Opfer wurden glücklicherweise nicht schwerer verletzt.

