Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker: Trickdiebe entwenden Bargeld und Schmuck; Zeugen in Kassel gesucht

Kassel (ots)

Kassel (Bad Wilhelmshöhe / Mitte):

Eine Seniorin aus Kassel wurde am gestrigen Mittwochnachmittag das Opfer dreister Trickdiebe.

Zwei unbekannte Männer klingelten gegen 16 Uhr an der Tür eines Hauses in der Friedrich-Naumann-Straße und gaben sich Mitarbeiter des Bauamts aus. Sie teilten mit, dass ein Wasserrohr in der Nähe geplatzt sei und sie deshalb Überprüfungen im Haus vornehmen müssten. Die Seniorin ließ die vermeintlichen Handwerker daraufhin hinein. Während einer der unbekannten Täter die Frau in der Küche ablenkte, ging der Komplize ins Obergeschoss und durchsuchte dort offenbar die Zimmer nach Wertsachen. Es wurde Bargeld, Schmuck und ein Fahrzeugbrief entwendet. Im Anschluss entfernten sich beide Männer zügig aus dem Wohnhaus in unbekannte Richtung. Das Opfer bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg, weshalb um Zeugenhinweise gebeten wird. Die falschen Wasserwerker werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 60 - 65 Jahre alt, etwa 1,60 - 1,70 Meter groß, Glatze, sprach mit osteuropäischem Akzent, dunkle Kleidung Täter 2: männlich, ca. 40 - 45 Jahre alt, Arbeitskleidung

Möglicherweise die gleichen Täter sind bereits gegen 13:15 Uhr in der Ulmenstraße in Kassel unterwegs gewesen. Dort wollte ein Mann unter dem Vorwand der Überprüfung von Wasserleitungen eine Wohnung betreten. Der Bewohner reagierte richtig, verweigerte dem Unbekannten den Zutritt und informierte die Polizei. Der mutmaßlich falsche Wasserwerker in diesem Fall trug eine auffällig neongelbe Arbeitsjacke.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Fällen in Kassel gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Ylva Werner

Pressestelle Tel. 0561-910 1022

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell