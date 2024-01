Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrüche in Kindergarten und Gold- und Juweliergeschäft: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurde gegen 01:30 Uhr in einen Kindergarten in der Unteren Königsstraße Ecke Bremer Straße eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter hebelten hierzu ein Badezimmerfenster auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Durch die im Kindergarten angebrachte Alarmanlage kam es zur Alarmauslösung und Benachrichtigung des Sicherheitsdienstes. Die oder der Täter flüchteten daraufhin vermutlich ohne Beute zu machen.

Weiterhin kam es in den frühen Morgenstunden gegen 04:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Goldankaufsgeschäft in der Wilhelmsstraße. Vermutlich zwei Täter verschafften sich durch Einschlagen der Glaseingangstür Zutritt zu dem Verkaufsraum. Dort entwendeten sie diverse Schmuckgegenstände und flüchteten anschließend in Richtung Scheidemannplatz.

Auf Videoaufzeichnungen sind zwei Männer zu erkennen, nach denen nun gesucht wird: Die Täter waren zum Tatzeitpunkt bekleidet mit schwarzen Hosen, weißen Jacken und schwarzen Mützen. Zudem hatten sie eine weiße Tasche bei sich.

In beiden Fällen wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, welche leider erfolglos blieben.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ylva Werner

Pressestelle Tel. 0561-910 1022

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell