Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auf Autodach vergessenes Portemonnaie landet auf Autobahn: Streife hilft Verliererin nach Missgeschick

Kassel (ots)

Kassel/ A49:

Ein auf der A49 verlorenes Portemonnaie rief am gestrigen Montagnachmittag gegen 17 Uhr eine Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal auf den Plan. Eine Autofahrerin hatte die Geldbörse auf dem Fahrzeugdach abgelegt und es bei Fahrtbeginn dort vergessen. Als sie mit ihrem Pkw an der Anschlussstelle Kassel-Industriepark auf die Autobahn in Richtung Waldau auffuhr, sah sie, wie das Portemonnaie vom Dach auf die Autobahn fiel. Die Frau fuhr nach dem Missgeschick erneut an der Stelle vorbei und entdeckte die auf der Fahrbahn liegende Geldbörse, handelte aber genau richtig, indem sie die gefährliche "Bergung" des Portemonnaies nicht selbst übernahm, sondern den Verlust telefonisch bei der Polizeiautobahnstation meldete. Eine entsandte Streife fand die Geldbörse bei der anschließenden Absuche tatsächlich kurz hinter der Anschlussstelle und übergab sie der Frau am Lohfeldener Rüssel. Da allerdings mehrere Karten und Dokumente fehlten, die sich beim Hinabfallen offenbar auf der Autobahn verteilt hatten, drehten die Polizisten eine weitere Runde über die A49. Den noch fehlenden Inhalt entdeckten sie schließlich auf dem Mittelstreifen, woraufhin die überglückliche Verliererin letztlich alle Gegenstände wieder in Empfang nehmen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell