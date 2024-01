POL-KS: Mercedes SLK gerät in Calden in Brand; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Kaufungen / Ahnatal: Am Wochenende kam es im Landkreis Kassel zu einem versuchten Einbruch und einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus. In Kaufungen wurde am späten Freitagabend, dem 19.01.2024 zwischen 19:35 Uhr und 23:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Oberen Käseweg eingebrochen. Hier ...

