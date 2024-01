Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kaufungen: Kripo sucht Zeugen; Verdächtiger nach Einbruchsversuch in Ahnatal festgenommen

Kassel (ots)

Kaufungen / Ahnatal:

Am Wochenende kam es im Landkreis Kassel zu einem versuchten Einbruch und einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

In Kaufungen wurde am späten Freitagabend, dem 19.01.2024 zwischen 19:35 Uhr und 23:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Oberen Käseweg eingebrochen. Hier sucht die Kriminalpolizei Kassel Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind unbekannte Täter am Freitagabend durch ein Kellerfenster eingestiegen. Hierzu brachen der oder die Täter ein außen angebrachtes Gitter aus der Verankerung, schlugen die Glasscheibe des Fensters ein und gelangten so in den Heizungsraum des Wohnhauses. Im Haus wurden dann mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuckgegenstände entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des K21/22 der Kriminalpolizei Kassel Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter der Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Festnahme in Ahnatal

In Ahnatal konnte nach einem versuchten Einbruch und mutmaßlichen Vorbereitungshandlungen für eine weitere Tat am Sonntagnachmittag um 14:45 Uhr ein 25-jähriger Mann festgenommen werden.

Ein Zeuge hatte den Tatverdächtigen zuvor beobachtet, wie dieser ein Grundstück in der Straße Casselbreite in Ahnatal betrat und dort durch mehrere Fenster spähte.

Durch die der Polizei übermittelte Personenbeschreibung konnte nach Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich ein Tatverdächtiger festgestellt werden.

Zugleich meldete eine weitere Zeugin, dass es in der Obervellmarschen Straße zu einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus gekommen sei. Hierbei wurde ein Rollladen aus der Verankerung gelöst. Die Zeugin beobachtete den Täter und es konnte festgestellt werden, dass es sich bei dieser Person mutmaßlich ebenfalls um den 25 Jahre alten tunesischen Staatsbürger ohne festen Wohnsitz handelt.

Der Mann wurde festgenommen und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

