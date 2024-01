Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter Mann schlägt Scheibe in Linienbus ein: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Vermutlich aus Wut auf den Busfahrer hat ein bislang unbekannter Täter am gestrigen Sonntagabend in einem an der Haltestelle "Königsplatz/Mauerstraße" stehenden Linienbus die Scheibe der Fahrerkabine eingeschlagen. Anschließend flüchtete der Unbekannte, der als 1,70 Meter großer Mann mit grauer Mütze, dunkelgrüner Jacke und hellbrauner/grauer Hose beschrieben wird, zu Fuß in Richtung Lutherstraße. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die Täterhinweise geben können.

Ereignet hatte sich die Sachbeschädigung in der Mauerstraße gegen 21:45 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Täter in den haltenden Bus eingestiegen und hatte dem Fahrer vorgeworfen, zuvor an der Haltestelle "Am Stern" nicht lange genug gewartet zu haben. Während er den Busfahrer weiter verbal anging, kontaktierte dieser wegen des aggressiven Verhaltens des Fahrgasts die Einsatzzentrale. Als der Täter dies mitbekam, schlug er gewaltsam die Scheibe der Fahrerkabine ein, die dadurch zerstört wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell