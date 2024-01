Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dunkler Audi Kombi nimmt Abschleppwagen die Vorfahrt: Geladener VW Bus durch Vollbremsung beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Eine Vollbremsung eines Abschleppwagens wegen einer Vorfahrtsverletzung und ein dadurch entstandener Schaden an einem aufgeladenen VW Bus riefen am gestrigen Donnerstagabend in der Wolfhager Straße in Kassel, Ecke Haroldstraße, eine Streife des Polizeireviers Süd-West auf den Plan. Wie der Fahrer des Abschleppfahrzeugs den gerufenen Beamten berichtete, war er gegen 20:40 Uhr stadteinwärts auf der Wolfhager Straße unterwegs. Plötzlich sei von rechts aus der Haroldstraße ein dunkler Audi Kombi gekommen und habe ihm die Vorfahrt genommen, indem er mit hohem Tempo vor ihm auf die Wolfhager Straße abbog. Er habe daraufhin eine Vollbremsung durchführen müssen, um ein Auffahren auf den Pkw zu verhindern, wodurch der aufgeladene VW T6 gegen den eingefahrenen Kran des Abschleppwagens gestoßen sei und die Frontscheibe zerstört wurde. Der unbekannte Fahrer des dunklen Audi mit Kasseler Kennzeichen, bei dem es sich um einen A4 oder A6 Kombi gehandelt haben soll, fuhr in Richtung "Drei Brücken" davon. Die anschließende Fahndung nach dem Auto verlief ohne Erfolg.

Die Kasseler Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den dunklen Audi Kombi oder dessen Fahrer geben können. Hinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell