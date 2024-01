Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nur eine Minute nach Notruf: Auto-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Das gute Zusammenspiel zwischen einer aufmerksamen Kasselerin und der Polizei führte in der vergangenen Nacht in der Holländischen Straße zur schnellen Festnahme eines Auto-Aufbrechers auf frischer Tat. Die Frau hatte gegen Mitternacht aus ihrer Wohnung gesehen, dass sich ein dunkel gekleideter Mann mit einer Taschenlampe in der Hand verdächtig an einem geparkten Ford zu schaffen machte und umgehend die Polizei alarmiert. Eine in der Nähe befindliche Streife traf nur eine Minute nach Eingang des Notrufs ein und konnte den beschriebenen Mann noch an Ort und Stelle festnehmen. Der 33-jährige Tatverdächtige hatte eine Tasche mit diversen Gegenständen dabei, wobei es sich nach bisherigen Ermittlungen um Diebesgut aus dem Ford handelt. An dem Fahrzeug war die Seitenscheibe eingeschlagen worden. Den Festgenommenen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, der in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Kassel wohnt, brachten die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier. Erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der bereits hinreichend amtsbekannte 33-Jährige auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

