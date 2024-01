Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Körperverletzung mit Lachgasflasche: Knapp 700 Gramm Haschischplatten bei Festgenommenen gefunden

Kassel (ots)

Kassel:

Die Fahndung der Polizei nach einer gefährlichen Körperverletzung in der Kasseler Südstadt führte am gestrigen Dienstagabend zur Festnahme eines 22-jährigen Tatverdächtigen, bei dem knapp 700 Gramm Haschisch in Plattenform gefunden wurden. Gerufen worden waren die Streifen der Reviere Mitte und Süd-West wegen der Körperverletzung zu einem Kiosk in der Heckerstraße gegen 21:40 Uhr. Bei Eintreffen der Polizisten war der zunächst unbekannte Täter bereits als Fahrgast in einem Minicar geflüchtet. Wie das Opfer den Beamten schilderte, hatte ihn der Mann vor dem Geschäft grundlos beleidigt. Als der 17-Jährige fragte, was das soll, habe der Täter ihm unvermittelt mit einer Lachgasflasche gegen den Kopf geschlagen, die er offenbar zuvor in dem Kiosk gekauft hatte. Der Jugendliche erlitt eine blutende Platzwunde am Kopf, weshalb ihn ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Den entscheidenden Hinweis, der zur Festnahme führte, gab ein Augenzeuge der Körperverletzung, der den Täter namentlich benennen konnte. So klickten nur wenige Minuten nach der Tat die Handschellen für den noch in dem Minicar sitzenden 22-Jährigen vor seiner Wohnanschrift in Kassel. Bei ihm fanden die Polizisten neben der blutverschmierten Lachgasflasche knapp 700 Gramm in Platten gepresstes Haschisch, weshalb im Anschluss eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Tatverdächtigen durchgeführt wurde. Diese führte zwar nicht zum Fund weiterer Betäubungsmittel, dennoch muss sich der 22-Jährige nun wegen illegalen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Festgenommene wurde nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

