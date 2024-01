Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Seit Oktober 2023 vermisste 14-Jährige ist wieder da

Kassel (ots)

Kassel/ Berlin:

Die seit Anfang Oktober 2023 vermisste 14-jährige Rehima Hussen A. aus Kassel ist wieder da. Wie die Ermittler des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) berichten, ist die Vermisste am heutigen Dienstag aus eigener Veranlassung auf einem Polizeirevier in Berlin erschienen. Der 14-Jährigen geht es nach bisherigen Informationen gut. Sie machte bislang keine Angaben, wo sie sich seit ihrem Verschwinden im Oktober aufgehalten hat. Hinweise auf Straftaten haben sich nicht ergeben. Die Berliner Polizei hat das Mädchen in Obhut genommen und prüft nun die weitere Unterbringung.

Die am 9. Oktober 2023 veröffentlichte Fahndung wird somit zurückgenommen. Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 14-Jährigen unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen oder unkenntlich zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell