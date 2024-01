Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tempo-Kontrollen an Schulen und Kita: In Kaufungen und Vellmar wenige, in Nordshausen viele zu schnell unterwegs

Kassel (ots)

Kaufungen, Vellmar und Kassel:

Ein gemischtes Fazit ziehen Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei, der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar nach gemeinsamen Geschwindigkeitskontrollen, die sie am heutigen Montag zum Schulbeginn nach den Ferien an drei Schulen und einer Kindertagesstätte durchführten. Zum Schutz der jüngeren Schüler und Kita-Besucher überprüften sie in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Grundschule Niederkaufungen, der Grundschule Obervellmar, der Kita in Niestetal-Heiligenrode sowie der Grundschule Brückenhof in Kassel. Bis auf einen Fahrer, der in Vellmar mit Tempo 58 statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde und daher nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen muss, waren keine Raser unterwegs. Während bei den Kontrollen im Landkreis Kassel 51 der 2233 gemessenen Fahrzeugen zu schnell waren, was einer niedrigen Überschreitungsrate von 2,3 Prozent entspricht, lag der Anteil der zu schnell Fahrenden in Kassel-Nordshausen mit über 16 Prozent deutlich über dem Durchschnitt vergangener Messungen. Dort fuhren 98 Fahrzeuge durch die Messstelle, wobei es 16-mal blitzte.

