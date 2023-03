Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230313.2 Itzehoe: Gurt und Ablenkung - zahlreiche Verstöße festgestellt

Itzehoe (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche mit Schwerpunkt "Gurt und Ablenkung" hat die Polizei in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen in der vergangenen Woche zahlreiche Verstöße festgestellt. Die Überprüfungen fanden nicht konzentriert in einer Einzel-Aktion statt, sondern erstreckten sich über die vergangenen sieben Tage.

Vom 6. bis 12. März 2023 haben die Polizeidienststellen der Behörde in ihrem Zuständigkeitsbereich Gurtmuffel entlarvt und solche Verkehrsteilnehmer, die sich während der Fahrt mit ihrem Handy oder sonstigem elektronischen Gerät beschäftigten. Auch andere Ordnungswidrigkeiten und Straftaten deckten die Polizisten auf, darunter zwei Trunkenheitsfahrten, bei denen die Beschuldigten mit 2,39 Promille beziehungsweise 1,32 Promille am Steuer saßen. Vier Kontrollierte waren nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, 15 verstießen gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Nicht angeschnallt waren 93 Verkehrsteilnehmer von 671 kontrollierten, darunter fünf Kinder, bei denen die Verantwortlichen jeweils nicht darauf geachtet hatten, dass die Kids den Gurt angelegt hatten. Mit 98 Betroffen registrierten die Beamten ähnlich viele Menschen, die während der Fahrt oder bei eingeschaltetem Motor ein Gerät in Betrieb hatten, das für Ablenkung vom Straßenverkehr sorgte. Rund ein Drittel der Verstöße begangen Frauen, für zwei Drittel waren Männer verantwortlich. Die Altersgruppe 30 bis 50 Jahre fiel mit 41 Verstößen am stärksten auf. Wer das Handy am Steuer nutzte, muss nun mit einem Bußgeld von 128,50 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Auch Radler sollten die Finger vom Handy lassen, denn wenn sie erwischt werden, sind für sie 83,50 Euro fällig.

Auch außerhalb der Aktionswoche wird die Polizei weiterhin ein Auge auf Gurtmuffel und andere Verkehrssünder haben. Sie appelliert zugleich an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer zu ihrer eigenen Sicherheit und zu der anderer.

Merle Neufeld

