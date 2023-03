Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230310.2 Hemmingstedt: Bombenentschärfung einer Fliegerbombe am Sonntag geplant

Hemmingstedt (ots)

Nach erfolgten Bodengutachten ist eine 500lbs-Fliegerbombe in einem Feld nahe des Pumpenhauses nördlich der Raffinerie Hemmingstedt lokalisiert worden. Die Entschärfung soll nunmehr am Sonntag, 19.03,2023 in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr stattfinden. Während der Arbeiten wird die B5 als Durchfahrtstraße durch Hemmingstedt gesperrt, eine Ableitung nach Heide ist über die Lieth geplant. Vorab wird das Amt betroffene Anwohner informieren, am Sonntag kontaktieren Feuerwehrleute und Polizeibeamte vorab die betroffenen Anschriften. Die Polizei ist aktuell noch in der Planung, so dass weitere Details derzeit noch nicht verschriftet sind. Verkehrsteilnehmer müssen sich in diesem Bereich auf Verkehrsbehinderungen für diesen Zeitraum einstellen.

