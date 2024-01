Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: In Baunatal gestohlener weißer Audi A5 in Magdeburg gefunden: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Die sofortige Mitteilung eines Autobesitzers über einen in der vergangenen Nacht stattgefundenen Pkw-Diebstahl und die daraufhin von der Polizei umgehend eingeleitete europaweite Fahndung hat am heutigen Montagmorgen zum Auffinden des gestohlenen Audi A5 Sportback in Magdeburg geführt. Gemeldet hatte sich der Mann aus Baunatal heute gegen 6:30 Uhr, nachdem er den Diebstahl des in der Hessenbergstraße geparkten Autos bemerkt hatte. Zuletzt gesehen worden war der vier Jahre alte Pkw noch in der Nacht gegen 0:15 Uhr. Umgehend hatten die Beamten des Kriminaldauerdienstes die Fahndung nach dem weißen Audi A5 mit Kasseler Kennzeichen eingeleitet, der nach derzeitigem Ermittlungsstand von professionell agierenden Tätern gestohlen worden war. Diese führte noch am heutigen Montagmorgen zum Erfolg: Eine Streife der Polizei in Sachsen-Anhalt fand den abgestellten Pkw in Magdeburg. Von den unbekannten Tätern fehlte allerdings jede Spur. Warum der gestohlene Audi dort zurückgelassen wurde, ist derzeit noch unklar. Der Wagen wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Baunatal-Altenritte Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell