Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 48 Dosen Energy-Drink gestohlen und Verkäuferin mit Spritze bedroht: Zeugen von räuberischem Diebstahl gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zeugen eines räuberischen Diebstahls, der sich am Samstagmorgen in einem Geschäft in der Oberen Königsstraße in Kassel, gegenüber dem Rathaus, ereignet hat, sucht die Kasseler Polizei. Eine Verkäuferin des Gemischtwarenladens hatte gegen 11 Uhr gesehen, wie ein vermeintlicher Kunde zwei Paletten mit Energy-Drinks in einen Einkaufskorb des Geschäfts legte und anschließend am Kassenbereich vorbei in Richtung Ausgang ging, ohne zu bezahlen. Als sie den Mann daraufhin ansprach und verlangte, dass er die 48 Dosen im Gesamtwert von knapp 100 Euro bezahlen soll, zückte dieser plötzlich eine Spritze und forderte die Verkäuferin auf, ihn mit der Beute gehen zu lassen. Auch einen couragierten Kunden, der auf die Situation aufmerksam geworden war und der Frau zur Hilfe eilen wollte, bedrohte der unbekannte Täter mit der Spritze, bevor er mit dem Korb und den darinliegenden Energy-Drinks aus dem Geschäft lief. Anschließend bog er in die Wilhelmstraße in Richtung Ständeplatz ab, wo sich seine Spur zunächst verlor. Bei der Fahndung gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte jedoch aufgrund der vorliegenden Täterbeschreibung in der Schillerstraße die Festnahme einen 35-jährigen Tatverdächtigen, der eine Spritze mitführte. Allerdings konnte der Einkaufskorb mit der Beute bei dem polizeibekannten Mann aus Kassel und im Nahbereich nicht aufgefunden werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem räuberischen Diebstahl oder dem Verbleib der Beute geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

