Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Reifen durch Schrauben beschädigt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Schützenweg, 22.06.2023 zw. 18:00 Uhr und 23.06.2023 06:40 Uhr Im angegebenen Tatzeitraum hat ein bislang unbekannter Täter an zwei Pkw-Reifen Schrauben so platziert, dass diese sich beim Anfahren ins Profil gebohrt haben. Der Pkw des 56-jährigen Kalefelders war während der Tat auf einem Grundstück abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung an Pkw wurde eingeleitet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr. 05382-95390 (bas)

