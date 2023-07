Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrollen

Möhnesee (ots)

Am Sonntag, den 09. Juli, zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr, führte der Verkehrsdienst der Polizei eine Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch. Im Fokus standen die Kontrollen von motorisierten Zweiradfahrern hinsichtlich Geschwindigkeit und technischer Veränderungen. Insgesamt wurden 94 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon fuhren 20 Kradfahrer zu schnell. Zu 20 Verstößen wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der "Spitzenreiter" wurde mit einem Pkw bei erlaubten 70km/h mit 106 km/h gemessen. Über die Geschwindigkeitsverstöße hinaus, wurden vier Verstöße, unter anderem wegen des Benutzen des Handys auf dem Fahrrad und einer nicht ausreichenden Ladungssicherung geahndet. Technische Veränderungen konnten am Kontrolltag nicht festgestellt werden. Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer nahm die Kontrollen als sehr positiv auf und meldeten dies auch an die Beamten zurück. In Zukunft sollen ähnliche Kontrollen durchgeführt werden, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu erhöhen. (ja)

