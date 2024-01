Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Diebstahl von Smart: Zwei junge Verdächtige auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Nicht mit der Wachsamkeit eines Autobesitzers und der Schnelligkeit der Polizeistreifen gerechnet haben in der vergangenen Nacht offenbar zwei junge Täter, die in Kassel-Kirchditmold einen Smart stehlen wollten. Der Besitzer des Kleinwagens war gegen 1:40 Uhr durch Stimmen vor seinem Haus wachgeworden und hatte anschließend beim Blick aus dem Fenster bemerkt, dass der Smart nicht mehr auf seinem Parkplatz in der Reisstraße stand. Während er über den Notruf die Polizei alarmierte, folgte er den Schuh- und Reifenspuren im Schnee und konnte seinen Pkw und zwei Personen aus einiger Entfernung in der Christbuchenstraße am Bahnhof Kirchditmold sichten. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen stand der Smart noch an der Bahnunterführung, während die beiden Täter bei Erblicken des Funkwagens sofort Fersengeld gaben. Die Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten die zwei Flüchtenden, einen 16- und einen 18-Jährigen, nach wenigen Metern in der Bruchstraße festnehmen. Wie sich bei der Tatortaufnahme herausstellte, hatten sie den Smart gewaltsam geöffnet und anschließend vom Tatort weggeschoben, um den Pkw am Bahnhof kurzzuschließen. Dabei wurden sie auf frischer Tat ertappt, woraufhin für sie die Handschellen klickten. Der Smart wurde für die Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Die beiden Tatverdächtigen aus Kassel mussten die Beamten auf das Revier begleiten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige an Sorgeberechtigte überstellt und sein ältere Komplize auf freien Fuß entlassen. Die weiteren Ermittlungen gegen sie wegen versuchten Pkw-Diebstahls werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

