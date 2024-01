Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autos in Oberzwehren aufgebrochen: 22-jähriger Festgenommener zeigt Hitlergruß

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

In einer Ausnüchterungszelle endete die Nacht zum Samstag für einen unter Alkoholeinfluss stehenden 22-Jährigen, der nach Auto-Aufbrüchen in Kassel-Oberzwehren festgenommen wurde und anschließend zweimal den Hitlergruß zeigte. Gerufen worden war die Polizei von Anwohnern der Oberzwehrener Straße in der Nacht gegen 23:15 Uhr wegen eines verdächtigen Mannes, der sich an geparkten Pkw zu schaffen machte. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streifen stellte sich heraus, dass der bereits geflüchtete Täter mindestens zwei geparkte Fahrzeuge, einen Hummer und einen VW, aufgebrochen und durchsucht hatte. Bei der anschließenden Fahndung dauerte es nicht lange, bis der Tatverdächtige dingfest gemacht werden konnte: In einer nahegelegenen Grundstückseinfahrt taumelte der deutlich alkoholisierte 22-Jährige einer Streife entgegen und fiel vor den Beamten zu Boden. Offenbar hatte er mit der bloßen Hand eine Autoscheibe eingeschlagen und sich dabei verletzt, weshalb alarmierte Rettungskräfte die blutende Hand ambulant behandelten. Darüber hinaus zeigte der in einer Flüchtlingseinrichtung im Landkreis Waldeck-Frankenberg wohnende Festgenommene mit marokkanischer Staatsangehörigkeit vor den Polizisten zweimal den Hitlergruß, weshalb er sich neben den Auto-Aufbrüchen nun auch wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten muss. Da sich der 22-Jährige aggressiv verhielt und ein Atemalkoholtest 1,2 Promille ergab, brachten ihn die Beamten nach den polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Gewahrsamszelle. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

