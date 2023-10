Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Brand auf Campingplatz

Xanten (ots)

Donnerstag, 05.10.2023, 22:46 Uhr - Am gestrigen Abend wurden die Einheiten Xanten-Mitte, Wardt und Nord zu einem Brand auf einem Campingplatz an der Urseler Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte deutlicher Flammenschein wahrgenommen werden. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte ein Mobilheim bereits in voller Ausdehnung. Umgehend wurde ein Löschangriff mit zwei C-Rohren (100 l/min) durchgeführt. Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Person in dem Wohnobjekt. Im weiteren Verlauf wurden insgesamt drei Propangasflaschen in Sicherheit gebracht. Aufgrund der hohen Brandlast innerhalb des Mobilheims, waren umfangreiche Nachlöscharbeiten von Nöten. Hierbei kamen weitere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Die Maßnahmen konnten nach ca. 2,5 Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell