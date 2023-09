Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Elektrischer Kurzschluss sorgt für Feuerwehreinsatz in Vynen

Xanten (ots)

Donnerstag, 28.09.2023, 18:38 Uhr - Bereits Donnerstagmittag wurden alle Einheiten der Feuerwehr Xanten zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage an der Straße "In der Hees" in Xanten alarmiert. Schnell konnte hier Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um einen Fehlalarm.

Am Donnerstagabend erhielt der Löschzug Xanten-Nord eine zweite Alarmierung. In einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Vynen war es zu einem Kurzschluss in der Elektroverteilung gekommen. Aufgrund von anschließendem Brandgeruch alarmierten die Bewohner die Feuerwehr.

Nach einer Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell Entwarnung geben. Es war zu keinem Brand gekommen und die Eigentümer wurden für die weitere Schadensbehebung an eine Elektrofachfirma verwiesen.

