FW Xanten: Amtshilfe - Bergung von verendeten Fischen

Freitag, 15.09.2023, 13:23 Uhr - Am Freitagmittag wurde die Löschgruppe Lüttingen zur Bislicher Insel in Xanten alarmiert. In einem Gewässer im dortigen Naturschutzgebiet befand sich eine größere Anzahl verendeter Fische.

Gemeinsam mit den zuständigen Behörden wurden die toten Tiere im Rahmen der Amtshilfe eingesammelt. Etwa 30 bis 40 Fischkadaver, auch größerer Fische, wurden so aus dem Gewässer entfernt.

Zur Feststellung der Todesursache der Fische haben die zuständigen Behörden entsprechende Untersuchungen veranlasst.

Der Einsatz der Feuerwehr war nach ca. einer Stunde beendet, danach wurde die Einsatzstelle an die Fachbehörden übergeben, die auch die Entsorgung der Kadaver veranlassen werden.

