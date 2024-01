Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Suche nach 22-Jähriger aus Kassel: Vermisste wieder da und in ärztlicher Obhut

Kassel (ots)

Kassel:

Die Suche nach der 22-jährigen Aiea A. aus Kassel, mit der sich die Polizei am 5. Januar 2024 auch an die Öffentlichkeit wandte, ist beendet. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, konnte sie inzwischen in Südhessen angetroffen werden und wurde in ein dortiges Krankenhaus gebracht, in dem sie sich nun in ärztlicher Obhut befindet.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach der 22-Jährigen unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen oder unkenntlich zu machen.

