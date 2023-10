Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Alkoholfahrt endet im Straßengraben.

Warendorf (ots)

Am Sonntag, den 22.10.2023 kam es gegen 01:15 Uhr zu einem Alleinunfall. Ein 58-Jährige Fahrzeugführer aus Oelde befuhr die Stromberger Straße von Wadersloh in Richtung Stromberg. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Autofahrer verletzte sich leicht und wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Wegen des Verdachts der Alkoholisierung wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Am Auto entstand Totalschaden, es wurde vom Abschlepper aus dem Graben geborgen.

