POL-WAF: Everswinkel. Hinweis auf Trunkenheitsfahrt - Autofahrer angehalten

Am Freitag, 20.10.2023 erhielt die Polizei gegen 13.50 Uhr den Hinweis zu einer möglichen Trunkenheitsfahrt in Everswinkel. Eine Polizistin sah den gemeldeten Pkw, fuhr hinterher und hielt den Fahrer auf dem Boschweg an. Bei der Kontrolle des 53-Jährigen stellte die Beamtin Alkoholgeruch fest. Der dann vom Fahrzeugführer durchgeführte Atemalkoholtest war positiv. Weitere Einsatzkräfte brachten den Everswinkler zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren leiteten die Beamten zwei Ermittlungsverfahren ein. Das eine wegen der Trunkenheit am Steuer, das andere, weil der 53-Jährige keinen Führerschein besitzt.

