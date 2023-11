Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkoholisierter Mann randaliert in der Saarstraße

Trier (ots)

Am frühen Montagmorgen des 20.11.2023, gegen 01.15 Uhr, meldete eine Anwohnerin einen Randalierer in der Saarstraße. Dieser würde geparkte Fahrzeuge beschädigen. Kurz nach der Mitteilung konnte der Randalierer durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Trier in Tatortnähe gesichtet und festgenommen werden. Der alkoholisierte 28jährige Mann hatte mittlerweile ein Motorrad umgestoßen, ein Verkehrsschild und einen Blumenkübel auf die Fahrbahn geworfen, sowie gegen die Außenspiegel von 12 Pkw getreten. Einige Spiegel wurden hierdurch beschädigt. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell